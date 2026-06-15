Mehr подтвердило содержание проекта меморандума Ирана и США из 14 пунктов

Иранское агентство Mehr подтвердило содержание проекта меморандума из 14 пунктов о взаимопонимании между США и Ираном. Предварительное содержание документа агентство уже публиковало публиковало 12 июня, когда текст еще не был согласован.

Документ, согласно данным Mehr, включает прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, снятие морской блокады США в течение 30 дней и открытие в тот же срок Ормузского пролива с согласия Ирана.

Проект также предполагает обязательства США не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать его суверенитет, вывести войска с граничащих с Ираном территорий, приостановить санкции в отношении иранской нефти. США и их союзники также разработают план восстановления Ирана на сумму не менее $300 млрд. Иран подтверждает обязательство не производить ядерное оружие.

Предполагается также 60-дневный период для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и снятию санкций. В тот же период будут разблокированы $24 млрд замороженных активов Ирана. Вторая стадия переговоров не начнется до разблокировки половины средств, приостановки нефтяных санкций и снятия морской блокады. США обязуются не увеличивать численность войск в регионе и не вводить новые санкции на время переговоров.

Сегодня президент США объявил о согласовании сделки с Ираном, снятии блокады и разблокировке Ормузского пролива. По данным The New York Times, документ подпишут в Женеве 19 июня.