Меморандум огромной обратной силы

В ночь на 15 июня США и Иран согласовали текст меморандума о взаимопонимании, призванного завершить горячую фазу конфликта на Ближнем Востоке. Его официальное подписание состоится 19 июня в Швейцарии. Вместе с тем сразу же обнаружилось, что стороны трактуют согласованный документ по-разному. При этом Тегеран прямо заявляет о своем недоверии американской стороне, а Дональд Трамп и его военный министр Пит Хегсет открыто говорят о том, что в случае нарушения Ираном договоренностей США вернутся к силовому варианту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп (слева) и глава Пентагона Пит Хегсет

Фото: Jacquelyn Martin, AP Президент США Дональд Трамп (слева) и глава Пентагона Пит Хегсет

Фото: Jacquelyn Martin, AP

О согласовании всех пунктов меморандума о взаимопонимании президент Дональд Трамп объявил в ночь на 15 июня в соцсети Truth Social. «Настоящим я полностью разрешаю беспошлинное открытие Ормузского пролива и одновременно разрешаю немедленное снятие военно-морской блокады со стороны Соединенных Штатов. Суда мира, заводите моторы! Пусть нефть течет!» — написал глава Белого дома. В другом посте он добавил, что Ормузский пролив, блокированный иранскими силами на старте американо-израильской операции, будет открыт 19 июня, когда в Швейцарии будет подписана сделка. Как заявили источники CNN, в этот же день Пентагон получит приказ приступить к снятию морской блокады иранских портов.

Иран медлил с подтверждением соглашения до последнего. За считаные часы до объявления о договоренностях его руководство просчитывало возможный ответ на удары по Бейруту, которые нанесла Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во второй половине дня 14 июня. Председатель иранского парламента и глава переговорной группы Мохаммад Багер Галибаф назвал бомбардировки признаком того, что американская сторона не может выполнять свои обязательства и контролировать союзника.

После этого Тегеран начал готовить серию ударов по израильской территории, однако, по слухам, они были в последний момент остановлены после вмешательства Вашингтона.

То, что меморандум о взаимопонимании согласован, подтвердил в ночь на 15 июня заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади. «Этот меморандум не означает доверия врагу, напротив, он составлен с явным недоверием (с иранской стороны.— “Ъ”),— отметил дипломат.— Мы включили все наши важные позиции в проект меморандума». В том числе это требование о прекращении израильских атак на Ливан. «В пятницу состоится официальное подписание соглашения, после чего две делегации проведут консультации для определения дальнейших этапов переговоров»,— сказал господин Гарибабади. По его словам, пока Иран будет проверять серьезность намерений США — в том, что касается прекращения войны, снятия блокады и санкций.

Однако в том, как США и Иран трактуют некоторые пункты соглашения, уже видны большие нестыковки. В разговоре с изданием The New York Times (NYT) Трамп заявил, что сделка с Тегераном должна обеспечить «постоянный бесплатный» проход коммерческих рейсов через Ормузский пролив. Однако ряд иранских новостных агентств сообщил, что «бесплатный транзит» будет действовать только в 60-дневный период, который начнется после подписания меморандума и в ходе которого США и Иран будут работать над текстом постоянного соглашения об урегулировании на Ближнем Востоке. После этого, утверждают они, Тегеран снова начнет взимать с судов плату за услуги в сфере безопасности, навигации, охраны окружающей среды и страхования, как предполагалось изначально.

Двухмесячный этап переговоров, вероятно, будет самым напряженным.

По словам господина Гарибабади, в это время должно обсуждаться прекращение основных и второстепенных санкций США против Ирана, судьба ядерной программы Исламской Республики, а также механизм восстановления и экономического развития Ирана.

Из комментариев Дональда Трампа газете NYT следует, что стороны еще обсуждают период, в течение которого Тегерану будет запрещено обогащать уран. Однако он подчеркнул, что иранские власти так или иначе «никогда не смогут превысить» определенный уровень обогащения. По его словам, новое соглашение гарантирует, что совершенствовать ядерный материал Иран будет только на небольших, гражданских уровнях.

Господин Гарибабади намекнул, что обстоятельные переговоры по ядерной программе и другим вопросам начнутся, когда США разблокируют замороженные средства Ирана. Однако американские чиновники отрицают такие договоренности. «Это совершенно не соответствует действительности. Это соглашение о выплатах (иранских средств, замороженных в зарубежных банках.— “Ъ”) за результат — замороженные средства не будут разблокированы, пока иранцы не выполнят своих обязательств»,— сказал источник телеканала CNN, знакомый с ситуацией.

Не менее противоречиво выглядит ситуация вокруг Ливана. На заседании военно-политического кабинета Израиля под председательством Биньямина Нетаньяху, которое состоялось вечером 14 июня, было решено сохранить за еврейским государством право на нанесение ответных ударов по группировке «Хезболла», которая со 2 марта обстреливает приграничные населенные пункты Израиля. Кроме того, израильские министры решили, что ЦАХАЛ так и останется в южных районах Ливана, занятых с начала конфликта.

«Мы следим за тем, что происходит с "Хезболлой", обстреливающей ракетами северный Израиль, и ей нужно прекратить это делать, а Иран должен всячески подтолкнуть ее к этому»,— заявил в эфире канала CBS военный министр США Пит Хегсет. По его словам, бомбардировки Бейрута, предпринятые 14 июня ВВС ЦАХАЛа, носили ограниченный характер.

Однако Трамп смотрит на ситуацию иначе — он не раз давал понять, что Израиль мешает его договоренностям с Тегераном, и выражал недовольство израильским премьер-министром.

Рассуждая об обратной силе меморандума, Пит Хегсет подчеркнул, что США сохранят за собой право на возобновление боевых действий против Ирана: американские силы, развернутые на Ближнем Востока, останутся на исходных позициях. «Мы позаботимся о том, чтобы военный вариант оставался,— подчеркнул глава Пентагона.— И это главное отличие этого плана от Совместного всеобъемлющего плана действий (многосторонняя ядерная сделка 2015 года с участием России, Китая, США, Германии, Франции, Великобритании и Ирана.— “Ъ”) и того, что сделал Обама. Обама умолял Иран о сделке, а мы бомбили Иран, а затем мы установили блокаду».

В разговоре с NYT Трамп заявил, что совместная операция США и Израиля, начатая 28 февраля, уже изменила облик Ближнего Востока, укрепив американское влияние. Но если Иран в последний момент откажется от своих обязательств и сорвет переход ко второму этапу переговоров, то США вернутся к войне и возьмут на себя роль «хранителя Ближнего Востока», заявил глава Белого дома. Он добавил, что в этом случае за американские услуги в сфере безопасности региональные страны должны будут отдавать Вашингтону 20% от своих ежегодных доходов. О том, что ближневосточные союзники США с марта и так понесли колоссальные убытки из-за блокады Ормузского пролива, Трамп предпочел не упоминать.

Нил Кербелов