ЯСЗ поднимет затонувший в Санкт-Петербурге буксир

Ярославский судостроительный завод (ЯСЗ) нашел средства на подъем затонувшего в Неве буксира «Капитан Ушаков». Об этом сообщает «Ъ Северо-Запад».

Затонувший морской буксир "Капитан Ушаков" во льдах у причальной стенки Балтийского завода

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Затонувший морской буксир "Капитан Ушаков" во льдах у причальной стенки Балтийского завода

Судно начнут поднимать в конце мая, работами занимается компания «Балтспецфлот». Необходимые для авансирования операции документы уже находятся в стадии подписания.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что буксир частично затонул в ночь на 9 августа. Никто не пострадал. По распоряжению капитана Большого порта Санкт-Петербург собственник должен был поднять судно до 20 ноября 2025 года, но этого не произошло.

Антон Голицын