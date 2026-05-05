ЯСЗ поднимет затонувший в Санкт-Петербурге буксир
Ярославский судостроительный завод (ЯСЗ) нашел средства на подъем затонувшего в Неве буксира «Капитан Ушаков». Об этом сообщает «Ъ Северо-Запад».
Затонувший морской буксир "Капитан Ушаков" во льдах у причальной стенки Балтийского завода
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Судно начнут поднимать в конце мая, работами занимается компания «Балтспецфлот». Необходимые для авансирования операции документы уже находятся в стадии подписания.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что буксир частично затонул в ночь на 9 августа. Никто не пострадал. По распоряжению капитана Большого порта Санкт-Петербург собственник должен был поднять судно до 20 ноября 2025 года, но этого не произошло.