В Ростовском округе загорелся мусорный полигон

В Ростовском округе Ярославской области в деревне Хонятино происходит горение на свалке твердых бытовых отходов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

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Сообщение о возгорании поступило 13 июня в 18:00. Мусор горит на площади 2 тыс. кв. м. На месте работают четыре единицы техники и восемь человек личного состава. По данным МЧС, пострадавших нет. Местные жители жалуются на неприятные запахи, сохраняющиеся на протяжении нескольких дней.

Алла Чижова