В Ярославль придет прохлада

В Ярославле в первой половине этой недели дневная температура воздуха не превысит плюс 23 градуса и пройдут дожди. Прогноз дает областной гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Осадки ожидаются в период с понедельника по четверг. В эти дни на улице будет плюс 19…23 градуса. В пятницу начнет возвращаться жара: дожди прекратятся, в субботу воздух прогреется до плюс 25 градусов, а в воскресенье — до плюс 27 градусов.

По ночам на улице будет плюс 10…12 градусов. Возможны осадки.

Алла Чижова