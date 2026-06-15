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В Ярославль придет прохлада

В Ярославле в первой половине этой недели дневная температура воздуха не превысит плюс 23 градуса и пройдут дожди. Прогноз дает областной гидрометцентр.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

Осадки ожидаются в период с понедельника по четверг. В эти дни на улице будет плюс 19…23 градуса. В пятницу начнет возвращаться жара: дожди прекратятся, в субботу воздух прогреется до плюс 25 градусов, а в воскресенье — до плюс 27 градусов.

По ночам на улице будет плюс 10…12 градусов. Возможны осадки.

Алла Чижова

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