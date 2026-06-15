В Ярославской области в мае подешевели продукты и подорожали услуги

В мае 2026 года общий уровень потребительских цен вырос на 0,6% по сравнению с апрелем того же года. Об этом сообщает Ярославльстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Стоимость продовольственных товаров снизилась на 0,8%, что связано с появлением нового урожая овощей: цены на продукцию открытого грунта увеличились на 5–10%, тогда как тепличные овощи подешевели на 15–30%. Одновременно выросли цены на сахар (на 3%), птицу (на 2,6%) и мороженое (на 2%). Цены на яйца и сливочное масло снизились.

Индекс цен на непродовольственные товары составил 100,4% из-за удорожания топлива: газ для транспорта подорожал на 9,2%, дизель — на 1,4%, бензин и сжатый газ — в среднем на 1%. Также выросли цены на компьютеры, косметику и табачные изделия.

Наибольший рост зафиксирован в сфере платных услуг (индекс 102,3%): стоимость внутреннего туризма увеличилась на 7,4%, зарубежного — на 6%, ремонт жилья подорожал на 5,2%.

По итогам мая 2026 года индекс потребительских цен относительно декабря 2025 года составил 104%.

Антон Голицын