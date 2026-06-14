Призрак, которого нельзя отменить

14 июня исполняется 75 лет Александру Сокурову. Больше половины из них прошли на глазах Андрея Плахова, который рассказывает о самом значительном режиссере постсоветского кино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кинокритик Андрей Плахов

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Кинокритик Андрей Плахов

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Когда мы познакомились, этот совсем еще молодой человек, историк по первому образованию, уже был автором не одной, даже не двух, а нескольких режиссерских работ — полнометражных, короткометражных, документальных, но все они находились под запретом. Во ВГИКе имелась тайная копия фильма «Одинокий голос человека»: его сценарий по прозе Андрея Платонова написал Юрий Арабов, прекрасный драматург и поэт, ставший на многие годы соратником Сокурова. Картину, если повезет, можно было увидеть на закрытых показах для узкого круга. В этом круге оказался Андрей Тарковский — он высоко оценил талант молодого коллеги и восторженно отзывался о нем в разговоре с Глебом Панфиловым: «Там есть куски, которым я просто, не скрывая, завидую, потому что мне так никогда не снять...»

Мне тоже удалось посмотреть этот замечательный фильм. Как и арестованный материал «Скорбного бесчувствия» на «Ленфильме»: то был первый опыт большой студийной работы Сокурова. Под огромным впечатлением я написал об этом в журнале «Искусство кино»; хотя вообще-то про «полочные» фильмы писать было нельзя, но под видом отчета с ленфильмовской рабочей конференции как-то проскочило. Кажется, это было первое упоминание о Сокурове в официальной прессе. Статья называлась «Чтобы каждый голос был услышан». Слово «голос» тут ключевое. А через два года, в 1987-м, в том же «Искусстве кино» был опубликован наш диалог с ленинградским критиком Олегом Коваловым под названием «Голос поколения». Мы говорили о Сокурове как о художественном лидере новой режиссерской генерации.

Между двумя этими публикациями много чего произошло. В 1984-м Сокуров был режиссером-призраком. В 1986-м все его фильмы освободила Конфликтная комиссия перестроечного Союза кинематографистов, ставшая на тот период моей основной работой. Очень скоро мы оказались свидетелями стремительного взлета вчера еще опального режиссера. «Проклятого поэта» пригласили вступить в Союз кинематографистов, он стал одним из главных открытий перестройки. На экраны обоймой вышли его картины, на афишах прокатчики писали: «Кино не для всех», «Только для избранных», «Для тех, кто понимает искусство». И на эти сеансы стояли очереди: в ту пору люди хотели принадлежать к «интеллектуальной элите», чувствовать себя «умными зрителями». Но довольно скоро ситуация изменилась. Теперь уже ценились не ум, не эстетическое чутье, а совсем другое.

Мы в то время часто общались, однажды даже совершили совместный выезд в Ломоносов: катались в парке на велосипедах. Тогда же Саша показал мне построенный на натуре дом, ставший декорацией «Скорбного бесчувствия».

Среди авторов «полочных» фильмов Сокуров отличался особенным сочетанием стойкости и надлома, социального темперамента и жгучей саморефлексии, обостренного чувства общественного долга и… ощущения своей ненужности.

Так было всегда: он не впадал в эйфорию ни от фестивальных наград (включая венецианского «Золотого льва» за «Фауста»), ни от прямого общения с сильными мира сего — Ельциным, Путиным, папой римским. Ни от того, что целые десять лет был в фокусе внимания Каннского фестиваля, ни когда его работы включила в десятку мировых киношедевров главная американская интеллектуалка Сьюзен Зонтаг.

Приехав как-то в очередной раз в Петербург, я увидел на Невском афишу «Скорбного бесчувствия», а напротив, в другом кинотеатре,— анонс ретроспективы Сокурова! Звоню ему из гостиницы, говорю, как я счастлив, что изменились времена, что он теперь признан и востребован. Но Сокуров, кажется, вовсе не рад, напротив — полон мрачных мыслей и предчувствий. Как показало ближайшее время, не совсем без оснований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Александр Сокуров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Режиссер Александр Сокуров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

С самого начала его триумфальная судьба сопровождалась попытками «отмены» — даже когда такого слова по отношению к культуре еще не было. Новый кумир вызывает не только восторги, но и ревность к успеху, зависть, раздражение. Многих отвращает сложная, авангардная форма его картин. Старшее поколение режиссеров, и так обиженное на перестройку, отодвинувшую их в тень, ворчит, сетует на насильственную «сокуризацию» кинематографа. Кажется, этот терминологический перл принадлежал Татьяне Лиозновой, постановщице любимых народом «Семнадцати мгновений весны».

Есть недовольные и в стане критиков. В том же самом журнале «Искусство кино» выходит статья о «Скорбном бесчувствии»: модный молодой автор уличает Сокурова в эстетическом экстремизме, в спекуляции на духовности и мрачной эсхатологии, в том, что у него «комплекс пророка» — осталось добавить: «унаследованный от Тарковского». Досталось не только Сокурову, но и мне как его защитнику: выяснилось, что идеологи перестройки нашли замену социалистическому реализму в «социалистическом авангардизме».

Этим инвективам вторят другие московские и питерские критики, даже очень талантливые. По их версии, Сокуров — ловкий имитатор, заражающий своей энергией других молодых режиссеров соблазнами авторского «глобального кино» (яркий пример — его «Дни затмения»). Он всегда серьезен, скорбен, никогда не улыбается, не любит женщин (доказательство — фильм «Спаси и сохрани» по мотивам флоберовской «Госпожи Бовари» с некрасивой исполнительницей главной роли), не умеет и не любит работать с актерами. Он испытывает мучительное отвращение к жизни. Это угрюмое кино; договорились до того, что оно «хромое» (совсем уж неприличный намек на больную ногу Сокурова).

Фотогалерея Творческий путь и самые яркие работы Александра Сокурова Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Александр Сокуров родился 14 июня 1951 года в Подорвихе, деревне, которой больше не существует на карте России: через пять лет после его рождения она была затоплена во время строительства Иркутской гидроэлектростанции. Будущий кинорежиссер рос в семье военного, которая часто переезжала с места на место, поэтому в школу Сокуров пошел в Польской Народной Республике, а окончил ее в Туркмении Фото: РИА Новости На режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии Сокуров поступил в 1975 году, где за отличную учебу получил именную стипендию Эйзенштейна. Однако учебу ему пришлось окончить на год раньше положенного срока из-за конфликта с администрацией института и руководителями Госкино, которые обвинили его в формализме и антисоветских настроениях. Конфликт с руководством института привел к тому, что первую картину будущего режиссера «Одинокий голос человека» по произведениям Андрея Платонова отказались засчитывать за дипломную работу и планировали уничтожить. Чтобы спасти фильм, который в дальнейшем удостоился множества наград, Сокурову пришлось взломать архив и похитить пленку Фото: Фотоархив журнала «Огонек» В 1980 году Сокуров по рекомендации Александра Тарковского устроился на киностудию «Ленфильм», где и снял свои первые картины. Однако его фильмы вызвали негативную реакцию как Госкино, так и партийных органов и не допускались до проката, а сам режиссер не раз говорил, что ему предназначено место в лагере под Сыктывкаром. Однако в конце 1980-х годов его фильмы оказались с восторгом приняты на международных кинофестивалях. В 1988 году он снимает фильм «Дни затмения» (на фото — кадр из фильма) по мотивам повести братьев Аркадия и Бориса Стругацких «За миллиард лет до конца света», который в 2000 году был включен в список ста лучших фильмов за всю историю отечественного кинематографа Фото: РИА Новости «Не массы шли за Гитлером и Лениным, а наоборот. Сначала идет преступление народа, а потом появляется небольшой дурно пахнущий субъект, который этих ослепленных людей куда-то увлекает». Фильм «Телец», вторая картина из режиссерской тетралогии, показал больного и изолированного от внешнего мира Владимира Ленина, который доживает последние месяцы в Горках. Эта картина получила семь премий «Ника». (На фото — Александр Сокуров (слева) и первый президент России Борис Ельцин (справа) во время 15-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника») Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото «Создавать на экране романтизм смерти, романтизм войны — отвратительное и недостойное мужчины дело». Фильм «Александра» (на фото — кадр из фильма), снятый Сокуровым в 2007 году, рассказывал историю пожилой женщины, которая приезжает в послевоенную Чечню навестить своего внука — живущего войной молодого офицера. Однако цель ее поездки куда масштабнее, чем просто встреча с родственником: она надеется подарить людям, чьи души были искалечены войной, хоть каплю доброты и сострадания, вернув их тем самым к жизни Фото: РИА Новости «В России нечего смотреть, это не визуальная страна. Для формирования режиссера идеальнее условий не придумать» Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото Кроме фильмов, Александр Сокуров поставил в Большом театре оперу «Борис Годунов», которую он создавал специально для Новой сцены по либретто Модеста Петровича Мусоргского в редакции 1871 года. И хотя опера писалась как трагедия — трагедия народа и трагедия личности царя, сам Сокуров назвал постановку «историей абсолютно счастливых людей», так как каждый из ее героев реализовал свою мечту и добился всех целей, что себе наметил Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото «Значительное кинопроизведение сегодня можно создать, только открыв Фолкнера, Диккенса и вообще толстый роман. Только там можно теперь испытать волнение и восторг» Фото: Коммерсантъ / Сергей Ляшко В 2011 году на экраны вышел фильм «Фауст», который стал заключительной частью режиссерской тетралогии власти: «Молох» — «Телец» — «Солнце» — «Фауст». Фильм, снятый по мотивам первой части поэтической драмы Гёте, центральным сюжетом которого стала любовная линия Фауста и Маргариты, получил премию «Золотой лев» на 68-м Венецианском кинофестивале Фото: Proline Film Александр Сокуров и его фильмы удостоились множества кинонаград, включая «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, премии имени Робера Брессона, приза FIPRESCI Каннского международного кинофестиваля, наград российских кинофестивалей «Кинотавр», «Виват кино России!», премий «Ника», ТЭФИ и многих других. Кроме того, решением Европейской киноакадемии он был включен в число ста лучших режиссеров мирового кино Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости «Все плохое во мне — от визуального влияния. Все лучшее во мне создано литературой» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото В фильме «Франкофония» (на фото — кадр из фильма), премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале в 2015 году, Александр Сокуров показал судьбу уникальной коллекции произведений искусства и реликвий Лувра во время фашистской оккупации Франции, а само действие картины происходит в двух временных плоскостях — в современности и в 1940 году Фото: arte France Cinéma / Centre National de la Cinématographie / Deutscher Film «Человека, видевшего что-то собственными глазами, трудно убедить, что этого не было. Для него виденное — свершившийся факт. Кино в этом смысле — страшное оружие» Фото: Вадим Жернов / РИА Новости Следующая фотография 1 / 13 Александр Сокуров родился 14 июня 1951 года в Подорвихе, деревне, которой больше не существует на карте России: через пять лет после его рождения она была затоплена во время строительства Иркутской гидроэлектростанции. Будущий кинорежиссер рос в семье военного, которая часто переезжала с места на место, поэтому в школу Сокуров пошел в Польской Народной Республике, а окончил ее в Туркмении Фото: РИА Новости На режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии Сокуров поступил в 1975 году, где за отличную учебу получил именную стипендию Эйзенштейна. Однако учебу ему пришлось окончить на год раньше положенного срока из-за конфликта с администрацией института и руководителями Госкино, которые обвинили его в формализме и антисоветских настроениях. Конфликт с руководством института привел к тому, что первую картину будущего режиссера «Одинокий голос человека» по произведениям Андрея Платонова отказались засчитывать за дипломную работу и планировали уничтожить. Чтобы спасти фильм, который в дальнейшем удостоился множества наград, Сокурову пришлось взломать архив и похитить пленку Фото: Фотоархив журнала «Огонек» В 1980 году Сокуров по рекомендации Александра Тарковского устроился на киностудию «Ленфильм», где и снял свои первые картины. Однако его фильмы вызвали негативную реакцию как Госкино, так и партийных органов и не допускались до проката, а сам режиссер не раз говорил, что ему предназначено место в лагере под Сыктывкаром. Однако в конце 1980-х годов его фильмы оказались с восторгом приняты на международных кинофестивалях. В 1988 году он снимает фильм «Дни затмения» (на фото — кадр из фильма) по мотивам повести братьев Аркадия и Бориса Стругацких «За миллиард лет до конца света», который в 2000 году был включен в список ста лучших фильмов за всю историю отечественного кинематографа Фото: РИА Новости «Не массы шли за Гитлером и Лениным, а наоборот. Сначала идет преступление народа, а потом появляется небольшой дурно пахнущий субъект, который этих ослепленных людей куда-то увлекает». Фильм «Телец», вторая картина из режиссерской тетралогии, показал больного и изолированного от внешнего мира Владимира Ленина, который доживает последние месяцы в Горках. Эта картина получила семь премий «Ника». (На фото — Александр Сокуров (слева) и первый президент России Борис Ельцин (справа) во время 15-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника») Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото «Создавать на экране романтизм смерти, романтизм войны — отвратительное и недостойное мужчины дело». Фильм «Александра» (на фото — кадр из фильма), снятый Сокуровым в 2007 году, рассказывал историю пожилой женщины, которая приезжает в послевоенную Чечню навестить своего внука — живущего войной молодого офицера. Однако цель ее поездки куда масштабнее, чем просто встреча с родственником: она надеется подарить людям, чьи души были искалечены войной, хоть каплю доброты и сострадания, вернув их тем самым к жизни Фото: РИА Новости «В России нечего смотреть, это не визуальная страна. Для формирования режиссера идеальнее условий не придумать» Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото Кроме фильмов, Александр Сокуров поставил в Большом театре оперу «Борис Годунов», которую он создавал специально для Новой сцены по либретто Модеста Петровича Мусоргского в редакции 1871 года. И хотя опера писалась как трагедия — трагедия народа и трагедия личности царя, сам Сокуров назвал постановку «историей абсолютно счастливых людей», так как каждый из ее героев реализовал свою мечту и добился всех целей, что себе наметил Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото «Значительное кинопроизведение сегодня можно создать, только открыв Фолкнера, Диккенса и вообще толстый роман. Только там можно теперь испытать волнение и восторг» Фото: Коммерсантъ / Сергей Ляшко В 2011 году на экраны вышел фильм «Фауст», который стал заключительной частью режиссерской тетралогии власти: «Молох» — «Телец» — «Солнце» — «Фауст». Фильм, снятый по мотивам первой части поэтической драмы Гёте, центральным сюжетом которого стала любовная линия Фауста и Маргариты, получил премию «Золотой лев» на 68-м Венецианском кинофестивале Фото: Proline Film Александр Сокуров и его фильмы удостоились множества кинонаград, включая «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, премии имени Робера Брессона, приза FIPRESCI Каннского международного кинофестиваля, наград российских кинофестивалей «Кинотавр», «Виват кино России!», премий «Ника», ТЭФИ и многих других. Кроме того, решением Европейской киноакадемии он был включен в число ста лучших режиссеров мирового кино Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости «Все плохое во мне — от визуального влияния. Все лучшее во мне создано литературой» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото В фильме «Франкофония» (на фото — кадр из фильма), премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале в 2015 году, Александр Сокуров показал судьбу уникальной коллекции произведений искусства и реликвий Лувра во время фашистской оккупации Франции, а само действие картины происходит в двух временных плоскостях — в современности и в 1940 году Фото: arte France Cinéma / Centre National de la Cinématographie / Deutscher Film «Человека, видевшего что-то собственными глазами, трудно убедить, что этого не было. Для него виденное — свершившийся факт. Кино в этом смысле — страшное оружие» Фото: Вадим Жернов / РИА Новости Смотреть

Потом эти же критики поняли его значимость и резко сменили интонацию — здесь ключевую роль сыграл журнал «Сеанс», издавший о Сокурове несколько прекрасных книг. Но я хорошо помню картину тех давних лет: Сокуров остро реагирует на критику и в знак протеста порывает с журналом «Искусство кино», где даже был одно время членом редколлегии. Я считаю такой демарш чрезмерным и высказываюсь об этом в одной из своих статей. Ведь мы боролись как раз за то, чтобы «каждый голос был услышан», за свободу высказывания мнений, согласны мы с ними или нет. По-моему, такой сильный талант должен быть выше мелких обид — но я недооцениваю его хрупкость и чувствительность. Сокуров пишет мне полное негодования письмо, в сердцах называет меня «чудовищем атеизма».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Сокуров и Андрей Плахов на фестивале «Зеркало» памяти Андрея Тарковского в 2015 году

Фото: Из личного архива Андрея Плахова, Коммерсантъ Александр Сокуров и Андрей Плахов на фестивале «Зеркало» памяти Андрея Тарковского в 2015 году

Фото: Из личного архива Андрея Плахова, Коммерсантъ

Этому предшествовала первая трещина: мне не очень понравилась «Московская элегия» Сокурова — а ведь это был фильм не о ком-нибудь, а об Андрее Тарковском. Я откровенно в этом признался, Саша обиделся. Потом мы восстановили отношения, но прежняя теплота из них ушла. Тем не менее общее прошлое, связавшее нас, сильнее того, что разделяет. И я по-прежнему восхищаюсь им как настоящим большим художником.

Проходят годы. Сокуров — классик киноискусства мирового уровня, создатель могучей «трилогии тиранов», проникнутой исторической иронией «Сказки»; в прошлом году в Венеции многочисленные поклонники рукоплескали его очень личной работе — «Записной книжке режиссера». А на родине он опять в опале: не дают ни финансирования проектов, ни прокатных удостоверений. Пообещали награду на Московском фестивале — и ту зажали.

«Отменой» грозят и с другой стороны. Приглашение Сокурова на Венецианскую биеннале стало главной козырной картой противников какого бы то ни было российского участия. В число требовавших отозвать приглашение вписались и те, кого режиссер защищал в их конфликтах с российскими властями. Сокуров не приехал в Венецию.

Он уже не раз доказал принципиальную гражданскую позицию — как и смелость открыто заявлять о своих взглядах, нравятся они кому или нет.

Ему есть что нелицеприятное сказать и западному обществу — не в этом ли причина более холодного приема «Франкофонии» и «Сказки», чем прежних работ режиссера, фестивальным истеблишментом? Когда-то на другом витке истории через подобное проходил Тарковский.

Во все более консьюмеристском мире, так и не избежавшем ни диктатур, ни радикальных идеологий, голос Сокурова, как и во времена его юности, звучит одиноко и трагично. Не работая на конъюнктуру, он фанатично предан своей модели авторского кинематографа — достаточно универсальной, но выросшей на российской почве и при всей художественности не чуждой публицистике. «У меня нет второго и третьего гражданства, и я буду жить в России — пока вообще буду жить»,— говорит режиссер. И речь не только о паспорте — о той внутренней связи, которую невозможно разорвать и отменить.

Андрей Плахов