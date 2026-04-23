Александру Сокурову не вручили обещанный спецприз Московского кинофестиваля

На церемонии закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) не был вручен специальный приз «За вклад в мировой кинематограф». Ранее сообщалось, что кинорежиссер Александр Сокуров получил приглашение от президента ММКФ Никиты Михалкова приехать на фестиваль для получения этого приза.

О письме господина Михалкова сообщала режиссер Любовь Аркус. 14 апреля она опубликовала в Telegram скриншот письма. Госпожа Аркус также отметила, что кинотеатры Санкт-Петербурга отказались показывать фильмы господина Сокурова в рамках ретроспективы, планировавшейся к его 75-летию в июне этого года.

Однако в церемонии закрытия ММКФ ни Александр Сокуров, ни Никита Михалков участия не принимали. Президент фестиваля также не присутствовал и на церемонии его открытия 16 апреля.

В рамках ММКФ прошел спецпоказ пятичасового документального фильма господина Сокурова «Записная книжка режиссера», посвященного истории России с 1961 по 1995 год. Премьера картины состоялась в прошлом году на кинофестивале в Венеции, в России она ранее не демонстрировалась. Представляя фильм в Москве, режиссер отметил, что он является «абсолютно субъективным высказыванием», не содержит «никакой публицистики» и не преследует никаких «разоблачительных целей».

«Было время разбрасывать камни, пришло время их собирать»,— завершил свое выступление господин Сокуров. На спецпоказе он также передал письмо для Никиты Михалкова, с которым, по его словам, лично не знаком.

Подробнее о том, как прошел кинофестиваль,— в материале «Ъ» «"Страсть" в масть».

Юлия Шагельман