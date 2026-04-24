ММКФ: Михалков не подписывал документов о вручении Сокурову премии

Президент Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Никита Михалков не подписывал документы о вручении спецприза «За вклад в мировой кинематограф» режиссеру Александру Сокурову. Об этом РБК сообщили в пресс-службе фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Михалков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В этом году никаких решений, принятых Организационным комитетом и дирекцией ММКФ, о вручении специального приза “За вклад в мировой кинематограф” не было», — заявили представители пресс-службы.

Как рассказал сегодня Александр Сокуров, 30 марта он получил от Никиты Михалкова письмо о решении ММКФ присудить ему приз «За вклад в мировой кинематограф». По словам господина Сокурова, письмо его изумило на фоне запретов к показу фильмов режиссера.

Александр Сокуров отметил, что отказываться от награды он не намеревался, однако «был уверен, что решение о призе будет отменено». Накануне премьеры его фильма на фестивале режиссер получил сообщение, что вручение премии не состоится.

Церемония закрытия 48-го ММКФ состоялась 23 апреля. Ни господин Сокуров, ни господин Михалков на ней не присутствовали. На самом фестивале прошел спецпоказ пятичасового документального фильма Александра Сокурова «Записная книжка режиссера», посвященного истории России с 1961 по 1995 год.