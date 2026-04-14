Кинотеатры Петербурга отказались от ретроспективы Сокурова к его юбилею

Кинозалы Санкт-Петербурга отказались принимать ретроспективу фильмов Александра Сокурова к его юбилею. Об этом сообщила режиссер Любовь Аркус.

«Нам отказали и „Аврора“ (я помню, как ее директор молитвенно складывала руки перед А. Н. в его неопальные времена), и „Родина“ (как будто самый прогрессивный кинотеатр), и другие. Так что ретроспективы не будет»,— написала госпожа Аркус в Telegram-канале. По словам режиссера, вместо показа подготовят «большую подробную значительно-обновленную» книгу о господине Сокурове и «скромный банкет в редакции».

Любовь Аркус добавила, что Александр Сокуров получил подписанное Никитой Михалковым приглашение на Московский международный кинофестиваль. В письме указано, что на церемонии закрытия 23 апреля режиссеру вручат приз «За вклад в мировой кинематограф». Госпожа Аркус также напомнила, что за последние четыре года ни один фильм господина Сокурова не получил прокатного удостоверения.

К числу наиболее известных фильмов Александра Сокурова относятся «Русский ковчег» (2002), снятый одним непрерывным кадром, «Фауст» (2011), удостоенный «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, а также трилогия «Молох», «Телец» и «Солнце». Господин Сокуров — обладатель звания народного артиста России (2004), шестикратный лауреат премии «Ника» и других наград.