Александр Сокуров рассказал о своем письме для Никиты Михалкова

Режиссер Александр Сокуров во время 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) передал через программного директора ММКФ Ивана Кудрявцева письмо президенту фестиваля Никите Михалкову. В нем режиссер предложил обратить внимание на ситуацию в российском кинематографе. Об этом Александр Сокуров рассказал в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Сокуров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Господин Сокуров подтвердил, что 30 марта получил от Никиты Михалкова письмо о решении ММКФ присудить ему приз «За вклад в мировой кинематограф». «Конечно, оно изумило меня — это на фоне запрещенных к показу на родине моих фильмов,— отметил режиссер.— Я почему-то был уверен, что решение о призе будет отменено».

По словам Александра Сокурова, у него не было намерения отказываться от награды, поскольку «рядом и за спиной» стоят его коллеги, участвовавшие в создании фильмов. Сообщение о том, что вручение премии не состоится, режиссер получил накануне премьеры его фильма, отметил он.

«Ну что же: отменяется — так отменяется. Мое дело — работать над кинофильмами»,— написал Александр Сокуров.

О письме, в котором Никита Михалков приглашал Александра Сокурова приехать на фестиваль для получения приза, сообщала режиссер Любовь Аркус. Она также заявила, что петербургские кинотеатры отказались показывать фильмы господина Сокурова в рамках ретроспективы, планировавшейся к его 75-летию.

Церемония закрытия 48-го ММКФ прошла 23 апреля. Вручение награды Александру Сокурову на ней не состоялось. Ни господин Сокуров, ни господин Михалков на мероприятии не присутствовали. Ранее в рамках ММКФ прошел спецпоказ пятичасового документального фильма господина Сокурова «Записная книжка режиссера», посвященного истории России с 1961 по 1995 год.