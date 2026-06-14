В Ярославской области после атаки БПЛА загорелись топливные объекты

Ярославская область подверглась массовой атаке беспилотников. Большинство БПЛА были сбиты, но «произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в «Максе».

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«Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет»,— написал губернатор.

Режим беспилотной опасности был объявлен в регионе 14 июня в 4:15, в 4:36 был закрыт ярославский аэропорт. Во время атаки БПЛА был перекрыт участок трассы М-8 на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с ЮЗОД. Сейчас дорожные ограничения сняты.

Всего в течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 249 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны. Конкретное количество сбитых беспилотников в Ярославской области не приводится. В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.

«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112»,— предупредил Михаил Евраев.

Алла Чижова