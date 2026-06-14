В Ярославской области водитель и пассажир погибли при опрокидывании BMW

В Ярославской области в ДТП погибли 51-летний водитель BMW X5 и его 46-летняя пассажирка, еще два человека, в том числе ребенок, пострадали. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

По информации полицейских, авария произошла 13 июня в 20:35 на 4-м км дороги Глебовское — Долгуново в Ярославском округе.

«По предварительной информации водитель-мужчина 1975 г.р., управляя автомобилем BMW X5, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием»,— сообщили в ведомстве.

Водитель и пассажирка погибли до приезда скорой. В больницу с травмами госпитализировали 9-летнюю девочку и 42-летнюю женщину. Проводится проверка.

Алла Чижова