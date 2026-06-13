В Ярославле в доме-памятнике сгорела крыша

В Ярославле в результате пожара в здании бывшей паровой мельницы, расположенном на улице Златоустинской, сгорела крыша на площади 100 кв. м. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Пожар произошел 12 июня. Для тушения огня привлекли 31 сотрудника МЧС и восемь единиц техники. Для подачи воды из реки использовали магистральную линию длиной 500 метров от пожарного катера. Помимо кровли повреждены помещения на площади 400 кв. м.

Дознаватели Главного управления МЧС России по Ярославской области устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента. Дом является объектом культурного наследия местного значения.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее дом был расселен. 7 мая 2025 года в здании также произошел пожар. Дальнейшая судьба памятника пока не определена.

Антон Голицын