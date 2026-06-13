Главные новости за 13 июня. Ростов-на-Дону и область

Депутат Щепкинского сельского поселения Ростовской области 42-летняя Ангелина Подкопаева погибла в зоне проведения специальной военной операции. Подкопаева исполняла депутатские обязанности с 2021 года. Через год она заняла должность исполнительного секретаря местного отделения «Единой России».

В ночь на 13 июня над Ростовской областью сбили около 20 украинских беспилотников. Летательные аппараты уничтожили над Батайском и четырьмя районами области: Миллеровским, Чертковским, Кашарским и Шолоховским.

В микрорайоне Вертолетного поля (Западный жилой массив) в Ростове-на-Дону к 1 сентября откроют школу на 400 мест. Единственная действующая школа в этом районе – переполнена, а строительство большого здания школы на 1,1 тыс. мест запланировано не ранее, чем к 2030 году. Выходом из сложившейся ситуации стало возведение модульной конструкции.

В Ростове-на-Дону отремонтируют 2,5-километровый участок дороги на улицах Сарьяна — Мясникова. Работы стоимостью свыше 80 млн руб. проведут за счет средств дорожного фонда региона.