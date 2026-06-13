В Ростове отремонтируют проблемный участок дороги за 80 млн рублей

В Ростове-на-Дону отремонтируют 2,5-километровый участок дороги на улицах Сарьяна — Мясникова. Работы стоимостью свыше 80 млн руб. проведут за счет средств дорожного фонда региона, сообщили в правительстве Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

В рамках ремонта подрядчики демонтируют старое асфальтное покрытие и уложат два новых слоя. Также планируется восстановить тротуары и привести в порядок люки на проезжей части и пешеходных зонах.

Завершить все работы планируется до 1 декабря.

Мария Хоперская