В микрорайоне Вертолетного поля в Ростове к 1 сентября откроют школу на 400 мест

В микрорайоне Вертолетного поля (Западный жилой массив) в Ростове-на-Дону к 1 сентября откроют школу на 400 мест. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

Единственная действующая школа в этом районе – переполнена, а строительство большого здания школы на 1,1 тыс. мест запланировано не ранее, чем к 2030 году. Выходом из сложившейся ситуации стало возведение модульной конструкции на 400 мест. Школа откроется уже к 1 сентября.

Завершить все строительные работы планируют к 1 августа.

Мария Хоперская