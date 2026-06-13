В Краснодаре 12 июня выпало полторы месячной нормы осадков

За минувший сутки, 12 июня, в Краснодаре выпало почти 90 мм осадков при месячной норме в 65 мм. Об этом сообщил начальник Службы спасения кубанской столицы Андрей Рябущенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал мэрии Краснодара Фото: telegram-канал мэрии Краснодара

Как передает слова господина Рябущенко пресс-служба мэрии, особенно сильные подтопления произошли в Музыкальном микрорайоне — на участке по улице Московской до улицы Петра Метальникова. По состоянию на вечер 12 июня, было временно перекрыто движение транспорта по улице Московской. Для устранения последствий подтоплений была задействована передвижная насосная станция.

В социальных сетях распространяются видео, как жители Музыкального купаются в лужах и передвигаются по улице Московской на надувных лодках. Ранее «Ъ-Кубань» писал, что подтоплены также были участки улиц Ратной Славы и Аксайской, а также район Вишняковского путепровода.

Михеенко Дмитрий