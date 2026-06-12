Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Краснодаре после ливня перекрыли движение по улице Московской

Залповый ливень с градом в краевом центре привел к подтоплению ряда городских улиц. В настоящее время закрыто движение транспорта по улице Московской по улице Петра Метальникова, сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото: telegram-канал мэрии Краснодара

Фото: telegram-канал мэрии Краснодара

По информации горадминистрации, больше всего подтоплений в Музыкальном микрорайоне, а также на улице Ратной Славы, улице Аксайской, 48, Московской, 140 и в районе Вишняковского моста.

«В готовности находятся 33 единицы спецтехники, 16 мотопомп и 32 человека. Ситуацию мониторят специалисты коммунальных служб и Службы спасения. Если на вашей улице или придомовой территории требуется откачка воды, оставить заявку можно по телефонам ЕДДС: 050 и 8 (861) 214-33-36»,— говорится в сообщении мэрии.

Василий Хитрых

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд