На выставке «Белагро» предприятия Кубани договорились об экспорте на $1 млн

Предприятия Краснодарского края на выставке «Белагро», прошедшей со 2 по 6 июня 2026 года на площадке Минского международного выставочного центра в рамках Белорусской агропромышленной недели, достигли экспортных договоренностей на $1 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, в крупнейшей сельскохозяйственной выставке Восточной Европы приняли участие семь компаний из Краснодарского края. На стенде края они представили продукцию АПК, оборудование для перерабатывающего производства, упаковочные решения и товары для предприятий пищевого сектора.

Как отметила руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Кубани Юлия Приходько, по итогам прошлого года объем поставок кубанской продукции в Беларусь вырос на 14%.

«Мы видим устойчивый интерес зарубежных партнеров к продукции предприятий региона. Участие в “Белагро” помогает компаниям находить новые направления сотрудничества, расширять экспортные возможности и выходить на конкретные договоренности о поставках»,— говорит госпожа Приходько.

Отмечается, что по итогам переговоров кубанские компании достигли предварительных договоренностей о поставках растительных масел в Беларусь и Оман, автоматов выдува ПЭТ-тары и пресс-форм на предприятия Беларуси, а также гречихи, масличных культур, упаковочных материалов и кулинарной униформы.

Михеенко Дмитрий