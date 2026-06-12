Ярославский аэропорт возобновил работу после трехдневного перерыва

Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ярославля (Туношна) которые действовали с утра 9 июня для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Официальное сообщение об отмене запрета было опубликовано сегодня, 12 июня, в 11:22. В период действия ограничений аэропорт не принимал и не отправлял рейсы.

Ближайший прилет самолета из Санкт-Петербурга, по данным онлайн-табло, запланирован на 20:40, вылет в Северную столицу — на 21:30. Во время действия ограничений беспилотная опасность в Ярославской области не объявлялась.