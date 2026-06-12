Суммарная кадастровая стоимость недвижимости в Адыгее составила 2 трлн рублей

По состоянию на 1 июня 2026 года суммарная кадастровая стоимость объектов недвижимости в Республике Адыгея составила 2,02 трлн руб. По данным на 1 января 2021 года этот же показатель был чуть более 733 млрд руб. Рост за шесть лет составил более чем в три раза. Об этом на прошедшей накануне в Доме Правительства РА рабочей встрече главе республики Мурату Кумпилову сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

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По его словам, к 2030 году необходимо выявить и вовлечь в оборот 500 тыс. га. Для этого Росреестр планирует сформировать полный и точный реестр, включая выявление правообладателей, повысить эффективность муниципального земельного контроля и внедрить платформу «Национальная система пространственных данных» (НСПД).

Мурат Кумпилов отметил, что на территории региона в ЕГРН внесено более 600 тыс. объектов недвижимости. По его словам, на 1 мая 2026 года в регионе выявлено 802,6 га (показатель 699,88 га, выполнение на 114,68%), вовлечено в оборот 304,2 га. На 1 июня 2026 года выявлено 820,29 га (показатель 752,62 га, выполнение на 109%), вовлечено 304, 2 га.

По словам господина Скуфинского, границы населенных пунктов на территории Адыгеи внесены в ЕГРН более чем на 97%, муниципальных образований — на 96,2%. «Таким образом, гарантированно эта работа будет завершена до конца 2026 года»,— резюмировал глава Росреестра.

Михеенко Дмитрий