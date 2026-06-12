В Севастополе бензин поступил в свободную продажу

Сегодня, 12 июня, с 10 утра в Севастополе на девяти заправках «АТАН» в свободную продажу поступило топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra и ДТ Ultra, а также АИ-100. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Топливо можно успеть приобрести на:

АЗС 61, Верхнесадовое (АИ-92, АИ-95 Ultra); АЗС 66 Камышовое шоссе 12б (АИ-92, АИ-95 Ultra); АЗС 69 ул. Генерала Мельника, 148 (АИ-92, ДТ Ultra); АЗС 81 ул. Хрусталева 62 (АИ-92, АИ-95 Ultra, АИ-100); АЗС 82 Камышовое шоссе, 7в (АИ-92); АЗС 84 Столетовский пр-т, 5 (АИ-92, ДТ Ultra); АЗС 89 по.Победы/ул.Семипалатинская 1/2б (АИ-92); АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra,ДТ Ultra); АЗС 167 Балаклава, ул.Новикова 51Б, (АИ-92).

Отмечается, что в сети заправочных станций «ТЭС» топливо отпускается только по QR-кодам.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что сегодня в 10 утра в Саках на двух АЗС в свободной продаже появились бензин и дизельное топливо: на АЗС по улице Евпаторийское шоссе, 79б (дизель «Ультра») и АЗС на Евпаторийское шоссе, 80в (АИ-92). На каждой заправке топливо рассчитано примерно на 250 машин.

Василий Хитрых