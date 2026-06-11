В Феодосии мотоциклистов просят не ездить по ночам, чтобы не дезориентировать военных

Власти Феодосии обратились к местным жителям и туристам с просьбой отказаться от ночных поездок на мотоциклах, эндуро и питбайках. Как сообщили в пресс-службе города, громкий звук двигателей способен дезориентировать военных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Мототранспортные средства обладают высокой шумовой интенсивностью. Их использование в вечернее и ночное время может дезориентировать военных специалистов»,— говорится в сообщении.

Власти призвали мотоциклистов с пониманием отнестись к ситуации и выбирать для поездок дневные часы.

Наталья Решетняк