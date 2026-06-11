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Бывший краснодарский полицейский обжаловал решение по делу о взятке от издания Baza

Защита бывшего начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева обжаловала приговор по делу о получении взяток от сотрудников интернет-издания Baza. Об этом сообщает РАПСИ.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Савеловском суде Москвы на данный момент зарегистрирована апелляционная жалоба, дата ее рассмотрения не назначена. Ранее суд приговорил Аблаева к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 670 тыс. руб., а также запретил ему в течение четырех лет занимать должности в правоохранительных органах.

По материалам дела, Аблаев передавал журналистам информацию ограниченного доступа за денежное вознаграждение. Он был признан виновным по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Замоскворецкий суд Москвы 23 июля удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу главного редактора издания Baza Глеба Трифонова. Ему предъявлено обвинение в даче взяток сотрудникам полиции из Краснодарского края, Красноярского края и Белгородской области за предоставление оперативной информации.

Вячеслав Рыжков

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