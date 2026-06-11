В двух районах Кубани подсчитывают ущерб от подтоплений

В двух муниципалитетах Краснодарского края проводится оценка ущерба после подтоплений, вызванных залповыми ливнями. Как сообщил оперштаб региона, в Калининском и Северском районах в настоящее время основная масса воды сошла с придомовых территорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Калининском районе наиболее сложная ситуация сложилась в станице Старовеличковской, где подтоплено 47 приусадебных участков, вода проникла в 25 жилых домов. Кроме того, в станице Калининской зафиксированы подтопления еще четырех дворов. К работам по откачке воды и организации водоотведения привлечены 49 человек и 12 единиц техники, включая силы МЧС России.

В Северском районе подтоплено 10 придомовых территорий в поселке Черноморский, в двух жилых домах зафиксировано проникновение воды. В настоящее время специалисты продолжают обследование пострадавших территорий и уточнение последствий непогоды.

Вячеслав Рыжков