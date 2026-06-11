Краснодарские спасатели восстановили 25 окон в поврежденном после атаки БПЛА доме

В Краснодаре продолжаются работы по ликвидации последствий ночной атаки беспилотных летательных аппаратов в одном из многоквартирных домов. Спасательные службы убирают обломки поврежденных фасадных конструкций и закрывают пленкой выбитые оконные проемы, передает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

Как сообщил начальник Службы спасения Краснодара Андрей Рябущенко, к настоящему времени помощь оказана жильцам 11 квартир, также восстановлено порядка 25 оконных проемов.

По его словам, спасатели демонтируют нависающие и потенциально опасные элементы фасада с использованием специального оборудования для предотвращения дальнейших повреждений и угрозы для жителей.

Вячеслав Рыжков