В Севастополе переименуют кинотеатр «Украина» после удара ВСУ по музею-панораме

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о переименовании кинотеатра «Украина», расположенного на улице Ленина. Решение принято после атаки Вооруженных сил Украины на здание панорамы «Оборона Севастополя» 10 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

«Кинотеатр на улице Ленина — это не просто здание, это часть нашего Музея обороны Севастополя. И после той варварской атаки, которую враг нанес по зданию Панорамы, этот кинотеатр больше не может носить название "Украина". Мы — люди очень терпеливые и толерантные... Но есть вещи, которые не прощаются. Оставлять на фасаде музея имя государства, которое пытается уничтожить нашу историю и наших людей,— невозможно»,— сказал господин Развожаев на открытии выставки «Рубо. 170», посвященной 170-летию художника Франца Рубо.

По словам главы города, старая вывеска уже демонтирована. Новое название для кинотеатра будет выбрано совместно с жителями города-героя.

Фотогалерея Как музей-панорама «Оборона Севастополя» пережил бомбежки в 1942-м и 2026 году Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Удар по музею был нанесен в 02:48. В здании загорелась крыша. По официальным данным, никто из людей не пострадал, но сама панорама сгорела практически полностью. «Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен», — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале Фото: vk.com / sevgovru «Для нас это чрезвычайно тяжелая утрата. Пострадал один из главных музейных объектов — панорама “Оборона Севастополя”. Напомню, что в 1942 году она уже была повреждена фашистскими захватчиками, после чего была восстановлена. Сегодня, в ходе очередного вражеского нападения, этот уникальный памятник культуры вновь получил серьезные повреждения»,— прокомментировал директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин Фото: sevmuseum.ru Позже в музее сообщили, что уцелели фрагменты панорамы «Штурм 6 июня 1855 года» Франца Рубо. Отреставрированные после пожара 1942 года части полотна находились не в здании музея, а готовились к экспозиции в другом филиале. Кроме того, уточнили в музее, панорама «Оборона Севастополя 1854—1855 годов», которую после Великой Отечественной войны выставляли в музее, — это работа, написанная советскими художниками с использованием оригинальных уцелевших частей Фото: sevmuseum.ru В 17:00 Михаил Развожаев сообщил, что пожар локализован Фото: vk.com / razvozhaev_m «Сейчас уже можно с уверенностью сказать: утрата огромна»,— написал он в соцсетях Фото: vk.com / razvozhaev_m По данным губернатора Севастополя, полностью выгорело полотно, находившееся на завершающем этапе реставрации Фото: vk.com / razvozhaev_m Также уничтожено внутреннее убранство панорамы, серьезно пострадал предметный план Фото: vk.com / razvozhaev_m «Беспилотник прицельно бил в один из главных символов города-героя. Пожар оказался крайне сложным. Кумулятивный заряд прожег историческую медную кровлю. Загорелись конструкции крыши и внутренние элементы экспозиции»,— написал Михаил Развожаев Фото: vk.com / razvozhaev_m По данным главы региона, все утраченные материалы музея оцифрованы Фото: vk.com / razvozhaev_m Так выглядят полотна после пожара Фото: vk.com / razvozhaev_m Сотрудники музея и пожарные пытаются спасти произведения искусства Фото: vk.com / razvozhaev_m А так полотна выглядели до происшествия Фото: sevmuseum.ru Панорама «Оборона Севастополя 1854—1855 гг.» — музей-панорама, посвященный первой обороне Севастополя в период Крымской войны. Это крупнейший объект Музея героической обороны и освобождения Севастополя. Идея создания принадлежала художнику-баталисту Францу Рубо, который в 1901 году получил официальный заказ от российского правительства к 50-летию героической обороны Севастополя. Работа над панорамой велась в течение трех лет. Торжественное открытие панорамы состоялось 14 мая 1905 года, к 50-летней годовщине описываемых событий Фото: sevmuseum.ru 25 июня 1942 года, во время второй обороны Севастополя, здание панорамы подверглось массированной бомбардировке немецкой авиации. В результате прямого попадания бомб возник сильный пожар, который угрожал полностью уничтожить полотно. Благодаря морякам Черноморского флота и сотрудникам музея удалось спасти значительную часть панорамы Фото: sevmuseum.ru Торжественное открытие восстановленной панорамы состоялось 16 октября 1954 года Фото: sevmuseum.ru Специально для размещения панорамы было построено круглое здание по проекту военного инженера О.И. Энберга и архитектора В.А. Фельдмана. Особенность конструкции — куполообразная крыша, обеспечивающая равномерное естественное освещение полотна через специальные световые окна Фото: sevmuseum.ru В центре здания расположена смотровая площадка, с которой открывается круговой обзор панорамы Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Следующая фотография 1 / 17 Удар по музею был нанесен в 02:48. В здании загорелась крыша. По официальным данным, никто из людей не пострадал, но сама панорама сгорела практически полностью. «Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен», — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале Фото: vk.com / sevgovru «Для нас это чрезвычайно тяжелая утрата. Пострадал один из главных музейных объектов — панорама “Оборона Севастополя”. Напомню, что в 1942 году она уже была повреждена фашистскими захватчиками, после чего была восстановлена. Сегодня, в ходе очередного вражеского нападения, этот уникальный памятник культуры вновь получил серьезные повреждения»,— прокомментировал директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин Фото: sevmuseum.ru Позже в музее сообщили, что уцелели фрагменты панорамы «Штурм 6 июня 1855 года» Франца Рубо. Отреставрированные после пожара 1942 года части полотна находились не в здании музея, а готовились к экспозиции в другом филиале. Кроме того, уточнили в музее, панорама «Оборона Севастополя 1854—1855 годов», которую после Великой Отечественной войны выставляли в музее, — это работа, написанная советскими художниками с использованием оригинальных уцелевших частей Фото: sevmuseum.ru В 17:00 Михаил Развожаев сообщил, что пожар локализован Фото: vk.com / razvozhaev_m «Сейчас уже можно с уверенностью сказать: утрата огромна»,— написал он в соцсетях Фото: vk.com / razvozhaev_m По данным губернатора Севастополя, полностью выгорело полотно, находившееся на завершающем этапе реставрации Фото: vk.com / razvozhaev_m Также уничтожено внутреннее убранство панорамы, серьезно пострадал предметный план Фото: vk.com / razvozhaev_m «Беспилотник прицельно бил в один из главных символов города-героя. Пожар оказался крайне сложным. Кумулятивный заряд прожег историческую медную кровлю. Загорелись конструкции крыши и внутренние элементы экспозиции»,— написал Михаил Развожаев Фото: vk.com / razvozhaev_m По данным главы региона, все утраченные материалы музея оцифрованы Фото: vk.com / razvozhaev_m Так выглядят полотна после пожара Фото: vk.com / razvozhaev_m Сотрудники музея и пожарные пытаются спасти произведения искусства Фото: vk.com / razvozhaev_m А так полотна выглядели до происшествия Фото: sevmuseum.ru Панорама «Оборона Севастополя 1854—1855 гг.» — музей-панорама, посвященный первой обороне Севастополя в период Крымской войны. Это крупнейший объект Музея героической обороны и освобождения Севастополя. Идея создания принадлежала художнику-баталисту Францу Рубо, который в 1901 году получил официальный заказ от российского правительства к 50-летию героической обороны Севастополя. Работа над панорамой велась в течение трех лет. Торжественное открытие панорамы состоялось 14 мая 1905 года, к 50-летней годовщине описываемых событий Фото: sevmuseum.ru 25 июня 1942 года, во время второй обороны Севастополя, здание панорамы подверглось массированной бомбардировке немецкой авиации. В результате прямого попадания бомб возник сильный пожар, который угрожал полностью уничтожить полотно. Благодаря морякам Черноморского флота и сотрудникам музея удалось спасти значительную часть панорамы Фото: sevmuseum.ru Торжественное открытие восстановленной панорамы состоялось 16 октября 1954 года Фото: sevmuseum.ru Специально для размещения панорамы было построено круглое здание по проекту военного инженера О.И. Энберга и архитектора В.А. Фельдмана. Особенность конструкции — куполообразная крыша, обеспечивающая равномерное естественное освещение полотна через специальные световые окна Фото: sevmuseum.ru В центре здания расположена смотровая площадка, с которой открывается круговой обзор панорамы Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Смотреть

Ночью 10 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по зданию музея, где размещалась панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» работы Франца Рубо. В здании произошел пожар, которому присвоили четвертый ранг сложности. В результате произведение искусства было практически уничтожено.

Наталья Решетняк