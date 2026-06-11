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В Севастополе переименуют кинотеатр «Украина» после удара ВСУ по музею-панораме

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о переименовании кинотеатра «Украина», расположенного на улице Ленина. Решение принято после атаки Вооруженных сил Украины на здание панорамы «Оборона Севастополя» 10 июня.

Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

«Кинотеатр на улице Ленина — это не просто здание, это часть нашего Музея обороны Севастополя. И после той варварской атаки, которую враг нанес по зданию Панорамы, этот кинотеатр больше не может носить название "Украина". Мы — люди очень терпеливые и толерантные... Но есть вещи, которые не прощаются. Оставлять на фасаде музея имя государства, которое пытается уничтожить нашу историю и наших людей,— невозможно»,— сказал господин Развожаев на открытии выставки «Рубо. 170», посвященной 170-летию художника Франца Рубо.

По словам главы города, старая вывеска уже демонтирована. Новое название для кинотеатра будет выбрано совместно с жителями города-героя.

Фотогалерея

Как музей-панорама «Оборона Севастополя» пережил бомбежки в 1942-м и 2026 году

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Удар по музею был нанесен в 02:48. В здании загорелась крыша. По официальным данным, никто из людей не пострадал, но сама панорама сгорела практически полностью. «Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен», — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале

Удар по музею был нанесен в 02:48. В здании загорелась крыша. По официальным данным, никто из людей не пострадал, но сама панорама сгорела практически полностью. «Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен», — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале

Фото: vk.com / sevgovru

«Для нас это чрезвычайно тяжелая утрата. Пострадал один из главных музейных объектов — панорама “Оборона Севастополя”. Напомню, что в 1942 году она уже была повреждена фашистскими захватчиками, после чего была восстановлена. Сегодня, в ходе очередного вражеского нападения, этот уникальный памятник культуры вновь получил серьезные повреждения»,— прокомментировал директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин

«Для нас это чрезвычайно тяжелая утрата. Пострадал один из главных музейных объектов — панорама “Оборона Севастополя”. Напомню, что в 1942 году она уже была повреждена фашистскими захватчиками, после чего была восстановлена. Сегодня, в ходе очередного вражеского нападения, этот уникальный памятник культуры вновь получил серьезные повреждения»,— прокомментировал директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин

Фото: sevmuseum.ru

Позже в музее сообщили, что уцелели фрагменты панорамы «Штурм 6 июня 1855 года» Франца Рубо. Отреставрированные после пожара 1942 года части полотна находились не в здании музея, а готовились к экспозиции в другом филиале. Кроме того, уточнили в музее, панорама «Оборона Севастополя 1854—1855 годов», которую после Великой Отечественной войны выставляли в музее, — это работа, написанная советскими художниками с использованием оригинальных уцелевших частей

Позже в музее сообщили, что уцелели фрагменты панорамы «Штурм 6 июня 1855 года» Франца Рубо. Отреставрированные после пожара 1942 года части полотна находились не в здании музея, а готовились к экспозиции в другом филиале. Кроме того, уточнили в музее, панорама «Оборона Севастополя 1854—1855 годов», которую после Великой Отечественной войны выставляли в музее, — это работа, написанная советскими художниками с использованием оригинальных уцелевших частей

Фото: sevmuseum.ru

В 17:00 Михаил Развожаев сообщил, что пожар локализован

В 17:00 Михаил Развожаев сообщил, что пожар локализован

Фото: vk.com / razvozhaev_m

«Сейчас уже можно с уверенностью сказать: утрата огромна»,— написал он в соцсетях

«Сейчас уже можно с уверенностью сказать: утрата огромна»,— написал он в соцсетях

Фото: vk.com / razvozhaev_m

По данным губернатора Севастополя, полностью выгорело полотно, находившееся на завершающем этапе реставрации

По данным губернатора Севастополя, полностью выгорело полотно, находившееся на завершающем этапе реставрации

Фото: vk.com / razvozhaev_m

Также уничтожено внутреннее убранство панорамы, серьезно пострадал предметный план

Также уничтожено внутреннее убранство панорамы, серьезно пострадал предметный план

Фото: vk.com / razvozhaev_m

«Беспилотник прицельно бил в один из главных символов города-героя. Пожар оказался крайне сложным. Кумулятивный заряд прожег историческую медную кровлю. Загорелись конструкции крыши и внутренние элементы экспозиции»,— написал Михаил Развожаев

«Беспилотник прицельно бил в один из главных символов города-героя. Пожар оказался крайне сложным. Кумулятивный заряд прожег историческую медную кровлю. Загорелись конструкции крыши и внутренние элементы экспозиции»,— написал Михаил Развожаев

Фото: vk.com / razvozhaev_m

По данным главы региона, все утраченные материалы музея оцифрованы

По данным главы региона, все утраченные материалы музея оцифрованы

Фото: vk.com / razvozhaev_m

Так выглядят полотна после пожара

Так выглядят полотна после пожара

Фото: vk.com / razvozhaev_m

Сотрудники музея и пожарные пытаются спасти произведения искусства

Сотрудники музея и пожарные пытаются спасти произведения искусства

Фото: vk.com / razvozhaev_m

А так полотна выглядели до происшествия

А так полотна выглядели до происшествия

Фото: sevmuseum.ru

Панорама «Оборона Севастополя 1854—1855 гг.» — музей-панорама, посвященный первой обороне Севастополя в период Крымской войны. Это крупнейший объект Музея героической обороны и освобождения Севастополя. Идея создания принадлежала художнику-баталисту Францу Рубо, который в 1901 году получил официальный заказ от российского правительства к 50-летию героической обороны Севастополя. Работа над панорамой велась в течение трех лет. Торжественное открытие панорамы состоялось 14 мая 1905 года, к 50-летней годовщине описываемых событий

Панорама «Оборона Севастополя 1854—1855 гг.» — музей-панорама, посвященный первой обороне Севастополя в период Крымской войны. Это крупнейший объект Музея героической обороны и освобождения Севастополя. Идея создания принадлежала художнику-баталисту Францу Рубо, который в 1901 году получил официальный заказ от российского правительства к 50-летию героической обороны Севастополя. Работа над панорамой велась в течение трех лет. Торжественное открытие панорамы состоялось 14 мая 1905 года, к 50-летней годовщине описываемых событий

Фото: sevmuseum.ru

25 июня 1942 года, во время второй обороны Севастополя, здание панорамы подверглось массированной бомбардировке немецкой авиации. В результате прямого попадания бомб возник сильный пожар, который угрожал полностью уничтожить полотно. Благодаря морякам Черноморского флота и сотрудникам музея удалось спасти значительную часть панорамы

25 июня 1942 года, во время второй обороны Севастополя, здание панорамы подверглось массированной бомбардировке немецкой авиации. В результате прямого попадания бомб возник сильный пожар, который угрожал полностью уничтожить полотно. Благодаря морякам Черноморского флота и сотрудникам музея удалось спасти значительную часть панорамы

Фото: sevmuseum.ru

Торжественное открытие восстановленной панорамы состоялось 16 октября 1954 года

Торжественное открытие восстановленной панорамы состоялось 16 октября 1954 года

Фото: sevmuseum.ru

Специально для размещения панорамы было построено круглое здание по проекту военного инженера О.И. Энберга и архитектора В.А. Фельдмана. Особенность конструкции — куполообразная крыша, обеспечивающая равномерное естественное освещение полотна через специальные световые окна

Специально для размещения панорамы было построено круглое здание по проекту военного инженера О.И. Энберга и архитектора В.А. Фельдмана. Особенность конструкции — куполообразная крыша, обеспечивающая равномерное естественное освещение полотна через специальные световые окна

Фото: sevmuseum.ru

В центре здания расположена смотровая площадка, с которой открывается круговой обзор панорамы

В центре здания расположена смотровая площадка, с которой открывается круговой обзор панорамы

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

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Удар по музею был нанесен в 02:48. В здании загорелась крыша. По официальным данным, никто из людей не пострадал, но сама панорама сгорела практически полностью. «Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен», — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале

Фото: vk.com / sevgovru

«Для нас это чрезвычайно тяжелая утрата. Пострадал один из главных музейных объектов — панорама “Оборона Севастополя”. Напомню, что в 1942 году она уже была повреждена фашистскими захватчиками, после чего была восстановлена. Сегодня, в ходе очередного вражеского нападения, этот уникальный памятник культуры вновь получил серьезные повреждения»,— прокомментировал директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин

Фото: sevmuseum.ru

Позже в музее сообщили, что уцелели фрагменты панорамы «Штурм 6 июня 1855 года» Франца Рубо. Отреставрированные после пожара 1942 года части полотна находились не в здании музея, а готовились к экспозиции в другом филиале. Кроме того, уточнили в музее, панорама «Оборона Севастополя 1854—1855 годов», которую после Великой Отечественной войны выставляли в музее, — это работа, написанная советскими художниками с использованием оригинальных уцелевших частей

Фото: sevmuseum.ru

В 17:00 Михаил Развожаев сообщил, что пожар локализован

Фото: vk.com / razvozhaev_m

«Сейчас уже можно с уверенностью сказать: утрата огромна»,— написал он в соцсетях

Фото: vk.com / razvozhaev_m

По данным губернатора Севастополя, полностью выгорело полотно, находившееся на завершающем этапе реставрации

Фото: vk.com / razvozhaev_m

Также уничтожено внутреннее убранство панорамы, серьезно пострадал предметный план

Фото: vk.com / razvozhaev_m

«Беспилотник прицельно бил в один из главных символов города-героя. Пожар оказался крайне сложным. Кумулятивный заряд прожег историческую медную кровлю. Загорелись конструкции крыши и внутренние элементы экспозиции»,— написал Михаил Развожаев

Фото: vk.com / razvozhaev_m

По данным главы региона, все утраченные материалы музея оцифрованы

Фото: vk.com / razvozhaev_m

Так выглядят полотна после пожара

Фото: vk.com / razvozhaev_m

Сотрудники музея и пожарные пытаются спасти произведения искусства

Фото: vk.com / razvozhaev_m

А так полотна выглядели до происшествия

Фото: sevmuseum.ru

Панорама «Оборона Севастополя 1854—1855 гг.» — музей-панорама, посвященный первой обороне Севастополя в период Крымской войны. Это крупнейший объект Музея героической обороны и освобождения Севастополя. Идея создания принадлежала художнику-баталисту Францу Рубо, который в 1901 году получил официальный заказ от российского правительства к 50-летию героической обороны Севастополя. Работа над панорамой велась в течение трех лет. Торжественное открытие панорамы состоялось 14 мая 1905 года, к 50-летней годовщине описываемых событий

Фото: sevmuseum.ru

25 июня 1942 года, во время второй обороны Севастополя, здание панорамы подверглось массированной бомбардировке немецкой авиации. В результате прямого попадания бомб возник сильный пожар, который угрожал полностью уничтожить полотно. Благодаря морякам Черноморского флота и сотрудникам музея удалось спасти значительную часть панорамы

Фото: sevmuseum.ru

Торжественное открытие восстановленной панорамы состоялось 16 октября 1954 года

Фото: sevmuseum.ru

Специально для размещения панорамы было построено круглое здание по проекту военного инженера О.И. Энберга и архитектора В.А. Фельдмана. Особенность конструкции — куполообразная крыша, обеспечивающая равномерное естественное освещение полотна через специальные световые окна

Фото: sevmuseum.ru

В центре здания расположена смотровая площадка, с которой открывается круговой обзор панорамы

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Смотреть

Ночью 10 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по зданию музея, где размещалась панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» работы Франца Рубо. В здании произошел пожар, которому присвоили четвертый ранг сложности. В результате произведение искусства было практически уничтожено.

Наталья Решетняк

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