В Севастополе переименуют кинотеатр «Украина» после удара ВСУ по музею-панораме
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о переименовании кинотеатра «Украина», расположенного на улице Ленина. Решение принято после атаки Вооруженных сил Украины на здание панорамы «Оборона Севастополя» 10 июня.
Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
«Кинотеатр на улице Ленина — это не просто здание, это часть нашего Музея обороны Севастополя. И после той варварской атаки, которую враг нанес по зданию Панорамы, этот кинотеатр больше не может носить название "Украина". Мы — люди очень терпеливые и толерантные... Но есть вещи, которые не прощаются. Оставлять на фасаде музея имя государства, которое пытается уничтожить нашу историю и наших людей,— невозможно»,— сказал господин Развожаев на открытии выставки «Рубо. 170», посвященной 170-летию художника Франца Рубо.
По словам главы города, старая вывеска уже демонтирована. Новое название для кинотеатра будет выбрано совместно с жителями города-героя.
Фотогалерея
Как музей-панорама «Оборона Севастополя» пережил бомбежки в 1942-м и 2026 году
Ночью 10 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по зданию музея, где размещалась панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» работы Франца Рубо. В здании произошел пожар, которому присвоили четвертый ранг сложности. В результате произведение искусства было практически уничтожено.