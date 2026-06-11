В Анапе разрешения на открытие сезона получили 49 пляжей

В Анапе 49 пляжей получили разрешения на открытие курортного сезона, еще 18 территорий продолжают проходить экспертизу. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

На побережье Краснодарского края продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. Специалисты ведут постоянный мониторинг акватории Черного моря, а также береговой линии Краснодарского края и Республики Крым. По данным властей, за последнее время новых выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. Кроме того, космический мониторинг района аварии не выявил подтвержденных нефтяных пятен.

С начала работ очищено более 3,6 тыс. км береговой линии, включая участки, где уборка проводилась повторно. На специализированные предприятия вывезено около 185,3 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Весь объем собранных материалов, направленных на утилизацию, обезврежен либо переведен в категорию вторичных продуктов.

В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействованы 772 человека и 186 единиц техники.

В настоящее время на пострадавших от загрязнения мазутом пляжах Анапы продолжается отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Ход работ находится под контролем Роспотребнадзора. По итогам проведенных проверок разрешительные документы уже получили 49 пляжей, еще 18 ожидают завершения экспертной оценки.

Вячеслав Рыжков