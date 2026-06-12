На Кубани газированная вода за год подорожала на 22% при росте спроса

В Краснодарском крае медианная цена газированной воды в апреле—мае 2026 года составила 58 руб., что на 22% выше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом число покупок выросло на 2%, следует из данных аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», подготовленных для «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Негазированная вода за указанный период подорожала на 20% — до 45 руб. за единицу продукции. Количество покупок увеличилось на 1% год к году.

По информации аналитиков, несмотря на заметный рост цен, спрос на питьевую воду в регионе остается стабильным. Наиболее устойчивую динамику демонстрирует газированная вода, спрос на которую поддерживается сезонным повышением температуры воздуха.

Эксперты отмечают, что в теплые дни ключевым фактором потребления становится физиологическая потребность в утолении жажды. В результате покупатели продолжают приобретать воду даже на фоне удорожания продукции.

По информации «Чек Индекса», рост стоимости воды связан с общими инфляционными процессами на потребительском рынке, однако это пока не оказывает существенного влияния на объемы продаж в Краснодарском крае.

Как писал «Ъ-Кубань», власти Краснодарского края в апреле-мае приостановили продажу свыше 5,5 тыс. бутылок армянской минеральной воды «Джермук».

Анна Гречко