В Ярославской области в ближайшие часы ожидается гроза с ливнем

В Ярославской области в ближайшие 1 – 3 часа прогнозируется гроза, в отдельных районах — с ливнем, градом и шквалистым ветром. Об этом предупреждает РСЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

«Находясь на улице, держитесь подальше от линий электропередач, деревьев и слабо укрепленных конструкций»,— призвали в РСЧС.

Неблагоприятные погодные условия задержатся в регионе до 18:00 11 июня. По прогнозам синоптиков, дожди также возможны в Ярославле 13 и 14 июня.

Алла Чижова