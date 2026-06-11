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В ярославских поликлиниках отказались от регистратур

В Ярославской области в поликлиниках вместо регистратур появились администраторы. Об этом на заседании профильного комитета сообщила и. о. министра здравоохранения региона Мария Можейко.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Регистратур теперь как таковых нет. Есть информационные стойки. Я вчера объехала большинство поликлиник Ярославля — везде встречает администратор. Мы очень постарались, чтобы это был человек, который доброжелательно встретит пациента и ответит на все вопросы. Администраторы как должности введены во всех поликлиниках»,— сказала госпожа Можейко.

Также появились сестринские посты на каждом этаже. По словам главы областного минздрава, медсестра теперь не сидит в кабинете, а помогает дойти до кабинета, может померить давление или ответить на вопросы.

«Мы очень добивались администраторов и сестринских постов. Это наше новое, чтобы очередей нигде не было»,— добавила Мария Можейко.

По данным областного минздрава, ежедневно поликлиники Ярославской области посещают 28,8 тыс. человек.

Алла Чижова

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