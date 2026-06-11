Посол Франции доволен встречей с замглавы МИД России

Послы Великобритании, Германии и Франции покинули МИД России после встречи с замминистра иностранных дел Михаилом Галузиным. Французский посол Николя де Ривьер назвал прошедшую встречу хорошей.

«У нас состоялась хорошая дискуссия, сегодня позже мы опубликуем заявление»,— сказал французский дипломат, покидая здание МИД (цитата по ТАСС).

На переговорах с послами господин Галузин изложил подходы России к поиску дипломатического урегулирования конфликта на Украине «на основе устранения его первопричин», сообщили в пресс-службе российского МИДа. Замминистра также указал на «деструктивную политику руководства» Великобритании, Германии и Франции, которая нацелена на продолжение боевых действий. В этом контексте внешнеполитическое ведомство напомнило о прямой помощи Украине со стороны так называемой коалиции желающих.

Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что послы сами запросили встречу. По словам министра, в российском МИДе готовились выслушать позицию послов по урегулированию конфликта на Украине. Кремль на этой неделе говорил, что страны Европы пока не готовы быть посредниками в переговорах по урегулированию.

О том, как переговоры по Украине зашли в тупик, читайте в материале «Ъ» «Анкоридж испустил дух».