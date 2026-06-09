Песков: ЕС еще не готов быть посредником в переговорах по Украине

Страны Евросоюза (ЕС) пока не готовы быть посредниками в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, неприемлемо в качестве посредника выдвигать России какие-либо условия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Что касается посреднической роли европейцев, то они пока, наверное, далеки от готовности быть посредниками. Во-первых, начинать посреднические усилия с выдвижения России каких-то условий, наверное, это нелогично, неправильно и, конечно, для нас это неприемлемо»,— сказал представитель президента на брифинге.

Господин Песков убежден, что европейцы поддерживают продолжение боевых действий вместо переговоров. «Главное, что пока мы видим, что европейцы гораздо больше предпочитают концентрироваться на продолжении войны, а не на мирных переговорах»,— указал пресс-секретарь.

Идея выдвинуть переговорщика от ЕС возникла в начале мая после того, как власти США заявили о намерении взять паузу в урегулировании российско-украинского конфликта. О готовности взять на себя роль переговорщика говорил президент Финляндии Александр Стубб. При этом он считает, что переговоры должны начинаться с прекращения огня. Среди других возможных претендентов называли бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель, однако она сказала, что в переговорах должны участвовать действующие европейские политики.

Подробности — в материале «Ъ» «Анкоридж испустил дух».