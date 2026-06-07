Анкоридж испустил дух

Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину «самим разобраться» с войной, добавив, что он «уже помог» сторонам конфликта. Заявление Трампа прозвучало после заявлений главы Госдепа Марко Рубио, что США не являются посредниками и выступают на стороне Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эти слова «странными» и констатировал, что «война Байдена» стала «войной Трампа». После утраты лидерства США в посредничестве на Украине о необходимости переговоров заговорили в Европе, при этом не отказываясь от ультиматумов России. Подтверждением того, что окно дипломатии закрылось, стало открытое письмо Владимира Зеленского президенту Владимиру Путину, которое российский лидер назвал «хамским».

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Фото: Evan Vucci / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP

Свое новое заявление о том, как он представляет себе будущее урегулирование на Украине и возможную роль в нем США, президент Трамп сделал 5 июня в беседе с журналистами на борту Air Force One по пути из Вашингтона в Чиппева-Фолс (Висконсин).

Прямой вопрос Трампу был сформулирован так: «Сэр, по Украине. Теперь, когда Зеленский предложил встречу с глазу на глаз с Путиным, вы все еще хотите, чтобы они сначала пошли на контакт сами, прежде чем США вмешаются в переговоры?»

«Я не против, если они встретятся. Пусть они разбираются сами. Ведь я именно тот, кто привел их к этой точке»,— заявил Трамп, поставив себе в заслугу сам факт запуска переговорного процесса.

Несмотря на то что в ближайшее время новые контакты не планируются, США, по словам главы Белого дома, не отказываются от будущего посредничества. «Мы все будем вовлечены. Спецпосланник Уиткофф будет вовлечен. Как и вице-президент Джей Ди Вэнс. Все»,— заверил глава Белого дома.

Последний комментарий Трампа заметно отличался по тону от других его высказываний по Украине, смысл которых сводился к тому, что единственной силой, способной примирить враждующие стороны, являются США. Теперь же глава Белого дома предложил сторонам договариваться напрямую.

Заявлению Трампа предшествовало выступление госсекретаря США Марко Рубио в Палате представителей Конгресса США. Признания главы американской дипломатии были с крайним недоумением восприняты в Москве и вызвали первую серьезную размолвку США и России за время правления действующей администрации в Белом доме.

Выступая перед конгрессменами, Марко Рубио негативно оценил эффективность военной кампании России. «Я думаю, что у большинства наблюдателей во всем мире и, я бы сказал, у некоторых в России нет никаких сомнений, что вторжение на Украину стало для них стратегической катастрофой. Они точно не достигнут целей, которые поставили в первый день, и возможно, им даже никогда не удастся достичь в военном отношении тех целей, которые они сейчас требуют на переговорах»,— заявил Рубио. Кроме того, он публично признал, что США не являются нейтральным посредником в украинском конфликте, поскольку продолжают поддерживать Киев и одновременно оказывают давление на Россию.

«Я был поражен, когда Марко Рубио выступал в Конгрессе на слушаниях. Он сказал, что украинский кризис очень сложно сейчас урегулировать, потому что стороны не готовы идти на уступки, особенно Россия. Это очень странное заявление»,— прокомментировал слова американского коллеги глава МИД России Сергей Лавров в интервью для проекта «Блогерская студия "VK Видео": пространство прямого диалога» в рамках ПМЭФ.

«На Аляске предложение, которое сделали американцы, было принято президентом России. Он об этом не раз говорил, это было непросто, потому что не стопроцентно это было то, чего мы хотим. Но в качестве первого шага, который позволил бы прекратить боевые действия и приступить к переговорному решению всех деталей, там же были документы у американцев, 27 пунктов, и мы готовы были их обсуждать»,— добавил Лавров.

В другом интервью — телеканалу RT Arabic — Сергей Лавров заявил: «Нам все время говорили наши коллеги, и Дональд Трамп подчеркивал публично: "Если бы я был президентом, войны на Украине не было бы, это война Байдена". Но то, что сказал Рубио в Конгрессе о роли США не как посредника, а как страны, поддерживающей Украину, свидетельствует об обратном: война Байдена стала войной Трампа».

«Учитывая то, что Рубио сказал о поддержке Украины, тут уже нет различий, по сути дела, между сутью подхода Соединенных Штатов и Европы»,— добавил глава МИД РФ.

После утраты лидерства США в посредничестве на Украине о необходимости переговоров с Россией заговорили в Европе. Информацию агентства Bloomberg о том, что Германия, Франция и Великобритания обсуждают возможность проведения переговоров с участием России и Украины, в конце прошлой недели подтвердили участники саммита ЕС—Западные Балканы в черногорском городе Тивате. «Мы готовы к переговорам, и на мой взгляд, совершенно естественно, что в таком формате переговоров за столом сидят европейцы»,— заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. «Чего не хватает, так это готовности президента России вступить в переговоры»,— добавил он.

Схожее заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон. «Мы все заинтересованы в выстраивании диалога с Россией по темам, представляющим общий интерес. Речь идет о нашей политике безопасности, политике добрососедства и, конечно, защите интересов Украины»,— сообщил он.

Как заявил агентству Bloomberg премьер Чехии Андрей Бабиш, кто-то в Евросоюзе должен взять на себя инициативу по прекращению украинского конфликта, поскольку у президента Трампа нет на это времени.

«Стремление к тому, чтобы Европа возглавила новые мирные переговоры, заставило некоторые страны переживать. Страны Балтии заявили, что следует проявить осторожность. Другие поддержали идею дальнейшего обсуждения этого вопроса, прежде чем предпринимать новые усилия»,— отмечает Bloomberg.

Комментируя внезапно возникший у европейцев интерес к переговорам с Москвой, пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин открыт к диалогу. «Мы не инициаторы этого молчания. Поэтому, если европейцы отойдут от своей парадигмы необщения с Россией, им достаточно взять трубку телефона и набрать номер»,— добавил Песков.

В ситуации, когда США не вспоминают про «дух Анкориджа», а европейцы не могут решить, о чем договариваться с Россией, окно дипломатии по Украине остается закрытым.

Подтверждением этого стало открытое письмо Владимира Зеленского президенту Путину, обнародованное в конце прошлой недели. Комментируя это послание, содержащее личные выпады в адрес российского президента, в своем выступлении на ПМЭФ Владимир Путин сообщил, что Зеленский убеждал его «не следовать договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже», и более того, «искать настоящих гарантов возможных договоренностей между Россией и Украиной в Европе».

«Ну, наверное, надежные гаранты всегда не помешают. Но почему отказывают в таком качестве американской администрации и президенту Трампу, мне не очень понятно»,— заметил Владимир Путин.

Сергей Строкань