Послы Франции, Британии и ФРГ прибыли на встречу с замглавы МИД России

В МИД России прибыли послы Франции, Великобритании и Германии Николя де Ривьер, Найджел Кейси и Александер Ламбсдорф, передает ТАСС. Дипломаты встретятся с замминистра иностранных дел Михаилом Галузиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: посол Великобритании Найджел Кейси, посол Франции Николя де Ривьер и посол ФРГ Алексендер Ламбсдорф у здания МИД России

Фото: Евгений Мессман / ТАСС Слева направо: посол Великобритании Найджел Кейси, посол Франции Николя де Ривьер и посол ФРГ Алексендер Ламбсдорф у здания МИД России

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что послы сами запросили встречу. Он заверил, что «их позицию по украинскому урегулированию выслушают». При этом господин Лавров счел маловероятным, что с Евросоюзом (ЕС) может произойти «какое-то чудо в свете его желания участвовать в урегулировании на Украине».

В Европе с мая занимаются поиском возможного переговорщика с Россией. Идея возникла после того, как власти США заявили о намерении взять паузу в урегулировании российско-украинского конфликта. Кремль считает, что страны ЕС пока не готовы быть посредниками в переговорах по урегулированию.

Подробности — в материале «Ъ» «Анкоридж испустил дух».