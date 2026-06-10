Лавров сообщил о визите в МИД послов Британии, Франции и Германии

Послов Великобритании, Франции и Германии примут в российском внешнеполитическом ведомстве. Их позицию по украинскому урегулированию выслушают, пообещал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Послы этих стран — Британии, Франции и Германии — просятся на встречу с моим заместителем в Министерство иностранных дел. Мы встретимся с ними, послушаем. Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные мысли»,— отметил господин Лавров.

По словам министра, пока Россия не убедится, что европейские утверждения о желании начать переговоры являются серьезными, такие высказывания он бы «пропускал мимо ушей». Сергей Лавров счел маловероятным, что с Евросоюзом может произойти «какое-то чудо в свете его желания участвовать в урегулировании на Украине».

7 июня президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Евросоюз должен начать диалог с президентом России Владимиром Путиным. Политик допустил участие США в переговорах при условии, что внешняя политика американской администрации в отношении РФ и Украины соответствует интересам ЕС. На вопрос о том, кто смог бы представить Евросоюз на таких переговорах, господин Стубб ответил, что «содержание важнее личности».