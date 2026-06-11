В Ярославской области усложнят перевод сельхозземель в другие категории

В Ярославской области изменится процедура перевода сельскохозяйственных земель в другие категории. Соответствующий проект закона внес в облдуму губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Рассматривать ходатайство о переводе земель будет уполномоченный орган, определенный правительством области. Предложение о переводе земель будет направляться губернатору. Впоследствии губернатор вносит законодательную инициативу в думу.

В частности, к инициативе должны быть приложены документы с основанием изменения категории, сведениями о превышении кадастровой стоимости земли на 50% и больше среднего уровня стоимости земель в округе, а также о включении земли в перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий. Дума рассматривает предложение и принимает решение. При этом потребуется обязательное заключение от Министерства сельского хозяйства России.

«Так мы сократим до минимума ситуации, когда на месте полей появляются торговые центры или коттеджные поселки. Новый порядок не коснется земель федеральной собственности. Но региональные и муниципальные участки мы берем под жесткий контроль. Наша задача — сохранить ценные земли для сельского хозяйства и продовольственной безопасности страны»,— прокомментировал губернатор.

Закон о введении системы «двух ключей», при которой регионам придется согласовывать с Минсельхозом перевод земель сельхозназначения в иные категории, был подписан президентом в 2025 году, а с 1 марта 2026 года вступил в силу.

Алла Чижова