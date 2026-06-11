Служба охраны ОКН хочет изъять здание Главпочтамта в Ярославле

В Арбитражный суд Ярославской области поступил иск областной службы охраны объектов культурного наследия (ОКН) об изъятии у организации здания Главпочтамта. Опубликовано определение о принятии иска к производству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Служба намерена изъять у ООО «Юнион апарт» (Санкт-Петербург, аренда и управление недвижимостью) здание площадью 5,8 тыс. кв. м, расположенное на улице Комсомольской, 22, и являющееся ОКН «Дом доходный Пастуховых», 1852 - 1854 годы, а также земельный участок под ним площадью 3,2 тыс. кв. м. Впоследствии служба намерена продать изъятую недвижимость. Подобные иски власти подают в случаях, когда собственник не предпринимает мер по сохранению исторического здания.

Судом приняты обеспечительные меры в виде запрета ООО «Юнион апарт» на совершение сделок по отчуждению имущества.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году здание Главпочтамта и земельный участок выставляли на продажу за 350 млн руб. на сайте объявлений «Авито». Собственник заверял, что объект находится в удовлетворительном состоянии.

Алла Чижова