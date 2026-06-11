В Ярославской области подешевел бензин

В Ярославской области со 2 по 8 июня средняя цена на автомобильный бензин снизилась на 0,22% или 0,14 руб. Об этом сообщает Ярославльстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Средняя цена бензина на 8 июня составила 65,69 руб. (65,83 руб. на 1 июня). АИ-92 подешевел в среднем на 0,10 руб., АИ-95 — на 0,18 руб., АИ-98 и выше подорожал на 0,07 руб. Дизельное топливо подорожало на 0,38 руб.

В целом в России за прошедшую неделю бензин подорожал на 0,9%, снижение зафиксировано только в Ярославской области и Якутии. Такие данные приводит Росстат.

Антон Голицын