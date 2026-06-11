После снятия ограничений в аэропорту Краснодара задерживаются более 40 рейсов

В международном аэропорту Краснодара после снятия ранее введенных ограничений на работу воздушной гавани зафиксированы задержки 41 рейса, следует из данных онлайн-табло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика» Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»

По оперативной информации, изменения затронули как вылеты, так и прилеты. На вылет задерживаются 19 рейсов. Среди них направления в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Стамбул, а также отдельные рейсы в Челябинск, Анталью, Екатеринбург, Тбилиси, Сургут, Казань и Махачкалу. Переносы затронули как внутренние, так и международные маршруты, при этом часть рейсов задерживается по нескольким крупным направлениям одновременно.

На прилет задержано 22 рейса. В их числе рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска, а также направления из Антальи, Ташкента, Челябинска, Махачкалы, Екатеринбурга, Казани, Сургута, Хургады и Стамбула. Расписание формируется с учетом накопленных сдвигов после временного ограничения работы аэропорта.

Ранее Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Позднее режим ограничений был снят в четверг, 11 июня, в 09:20 по московскому времени.

Введение ограничений происходило на фоне инцидентов с беспилотными летательными аппаратами в регионе. По данным Минобороны, в ночь на 11 июня над рядом территорий, включая Краснодарский край, а также акватории Черного и Азовского морей, были перехвачены и уничтожены 330 беспилотников. В результате в крае фиксировались последствия атаки, в том числе пострадавшие.

Власти и надзорные органы продолжают мониторинг ситуации в транспортной инфраструктуре региона. Отдельно подчеркивается, что работа аэропортов после подобных ограничений обычно восстанавливается поэтапно, что может приводить к временным отклонениям от расписания.

Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов у авиакомпаний и следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта.

Мария Удовик