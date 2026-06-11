На Дону утонули семь человек с начала купального сезона

В Ростовской области с начала купального сезона на воде погибли семь человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону

Так, 9 июня житель в х. Колузаево ушел купаться с друзьями на реку, но домой не вернулся. Тело погибшего обнаружили спустя сутки.

В тот же день в п. Зимовники на реке Малая Куберле погиб еще один человек. По словам очевидцев, 44-летний местный житель, употребив алкоголь, зашел в реку, обратно уже не вернулся. Тело погибшего извлекли из воды спасатели Зимовниковского района.

Наталья Белоштейн