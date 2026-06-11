«Птицу Говоруна» у ТЮЗа в Ярославле установит вологодский подрядчик

В Ярославле МБУ «Горзеленхозстрой» заключило контракт с вологодским ООО «Сму-79» на поставку и монтаж детской площадки «Птица Говорун» на площади Юности у Театра юного зрителя (ТЮЗ). Соответствующая информация отражена на сайте госзакупок.

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Фото: Из раздела голосования на портале «Госуслуги» Визуализация благоустройства

Фото: Из раздела голосования на портале «Госуслуги»

Стоимость контракта составила 30 млн руб. ООО «Сму-79» работает с 2013 года в сфере строительства. По итогам 2025 года выручка составила 260 млн руб. (+9%), прибыль — 5,4 млн руб. (-40%), следует из данных «Руспрофайла». Основными заказчиками выступают нацпарк «Русский Север», Вологодский госуниверситет и администрация Харовского округа. Подрядная организация благоустраивает территории, ремонтирует детские площадки и объекты капстроительства.

Монтаж площадки в Ярославле запланирован до 15 октября 2026 года. Высота детской площадки составит 6 метров. Предполагается, что она будет предназначена для всесезонного использования и включать горку-желоб из нержавеющей стали, скалодром, лесенки, канатные сетки и сетки для лазанья.

Алла Чижова