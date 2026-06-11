Нападающий «Локомотива» отправится тренироваться в США

Нападающий ярославского «Локомотива» Егор Сурин отправится на тренировочные сборы во Флориду. Об этом сообщили в хоккейном агентстве Gold Star Hockey.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: КХЛ, Telegram Фото: КХЛ, Telegram

Тренировочный лагерь для клиентов агентства пройдет с 20 по 27 июня. В программу входят комплекс тренировок и интервью с представителями всех клубов НХЛ. Занятия будут проходить на льду тренировочной арены Florida Panthers в Форт-Лодердейле под руководством российского форварда НХЛ Сергея Самсонова.

«В этом году поеду на сборы с целью подготовить себя к следующему сезону. Плюс хочется увидеться со всеми ребятами, пообщаться со скаутами — опять же. Если получится, то и попасть на матчи чемпионата мира по футболу»,— прокомментировал Егор Сурин.

Алла Чижова