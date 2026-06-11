Обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в Краснодаре

Краснодарский край отражает атаку беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, на всей территории региона объявлена беспилотная опасность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Краснодаре обломки одного из БПЛА попали в многоквартирный жилой дом, после чего произошло возгорание. На месте работают оперативные и специальные службы. По предварительным данным, пострадали два человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Атаке беспилотников также подвергся Северский район. Там зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений. По предварительной информации, пострадал один человек.

Власти региона призвали жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями.

Мэр Краснодара Евгений Наумов уточнил, что пострадавшим от попадания обломков беспилотников в жилой дом медицинская помощь оказывается на месте. «Уважаемые краснодарцы, напоминаю, что снимать и выкладывать фото и видео работы ПВО запрещено. При обнаружении фрагментов беспилотника - не подходите и не трогайте их, сообщите по единому номеру экстренных служб - 112»,— написал градоначальник в соцсетях.

Вячеслав Рыжков