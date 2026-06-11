В результате атаки БПЛА на НПЗ в Афипском произошел пожар

В Северском районе Краснодарского края продолжается отражение атаки беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил оперативный штаб региона, обломки одного из БПЛА упали в поселке Афипском, где произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Кроме того, фрагменты беспилотников обнаружены по трем адресам в частном секторе. В одном из домовладений загорелась хозяйственная постройка, в другом взрывной волной повреждено остекление. Также зафиксировано нарушение газовой магистрали. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Ранее на территории Краснодарского края была объявлена беспилотная опасность. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, в окрестностях Краснодара ведется отражение атаки БПЛА, в связи с чем жители могут слышать громкие звуки.

Власти региона напомнили о запрете на фото- и видеосъемку воздушных целей, а также работы средств противовоздушной обороны и публикацию таких материалов в сети. Для обращения в экстренные службы гражданам рекомендовано использовать единый номер 112.

Вячеслав Рыжков