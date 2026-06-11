Ярославский бизнесмен взыскал деньги за демонтированную властями вывеску

Арбитражный суд Ярославской области взыскал с муниципального казенного учреждения «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» в пользу местного предпринимателя 103 тыс. руб. за поврежденную вывеску, которая была демонтирована как незаконно установленная. Опубликовано соответствующее решение суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно тексту решения суда, индивидуальный предприниматель обратился в суд с требованием взыскать с учреждения убытки за повреждение вывески «Романовское пиво. Фирменный магазин».

Конструкция была размещена на фасаде здания на улице Рыбинской, но необходимого согласования от властей ИП не получил. Сначала «Агентство» потребовало демонтировать вывеску, но предприниматель этого не сделал, и учреждение с привлечением подрядчика принудительно сняло конструкцию. ИП возместил властям затраты на демонтаж, транспортировку и хранение в размере 1,9 тыс. руб.

Однако, когда предприниматель забрал вывеску, он обнаружил, что конструкция находится в непригодном для ремонта и дальнейшей эксплуатации состоянии. При этом на момент демонтажа вывеска не была повреждена. В результате он был вынужден изготовить новую конструкцию, ее стоимость составила 103 тыс. руб.

Как указал суд, наличие права у уполномоченного органа на демонтаж незаконной вывески не освобождает его от обязанности обеспечить сохранность конструкции. Отмечается, что вывеска была повреждена в момент нахождения конструкции у «Агентства».

«Вред имуществу истца причинен не самим фактом демонтажа, а ненадлежащим исполнением Агентством обязанности по обеспечению сохранности уже изъятой конструкции»,— отметил суд.

В результате суд взыскал с учреждения стоимость изготовления новой вывески.

Алла Чижова