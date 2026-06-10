ВТБ выделил 1 млрд рублей на восстановление панорамы «Оборона Севастополя»

Банк ВТБ принял решение выделить 1 млрд руб. на восстановление панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», пострадавшей от атаки беспилотника. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com / razvozhaev_m Фото: vk.com / razvozhaev_m

«Я искренне благодарю президента—председателя правления ВТБ Андрея Леонидовича Костина за мгновенную реакцию и государственную позицию»,— заявил глава Севастополя.

Кроме того, в ЮНЕСКО осудили удар по музею-панораме, нанесенный ВСУ в ночь на 10 июня. В организации отметили, что у ООН нет доступа к этому району и специалисты не могут проверить обстоятельства происшедшего. ЮНЕСКО осуждает нападения на объекты культурного наследия в соответствии со своим мандатом и резолюцией 2601 (2021) Совета Безопасности ООН.

Пожар в здании локализован, специалисты продолжают его тушить. Господин Развожаев отметил сложность ликвидации огня. По его словам, кумулятивный заряд прожег историческую медную кровлю здания. Пламя охватило конструкции крыши и внутренние элементы экспозиции.

Алина Зорина