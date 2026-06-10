В ЮНЕСКО осудили удар по музею-панораме в Севастополе

В ЮНЕСКО осудили удар по музею-панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», нанесенный ВСУ в ночь на 10 июня. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В соответствии со своим мандатом и резолюцией 2601 (2021) Совета Безопасности ООН ЮНЕСКО осуждает нападения на объекты культурного наследия, учебные заведения, учащихся, работников образования и сотрудников средств массовой информации, которые находятся под защитой международного права»,— говорится в ответе организации.

В ЮНЕСКО заявили, что у ООН нет доступа к этому району и ее специалисты не могут проверить обстоятельства случившегося.

В ночь на 10 июня из-за удара БПЛА со стороны Украины загорелось здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Пострадавших и погибших в результате происшествия нет. Губернатор Севастополя сообщал, что панорама практически полностью уничтожена.

Сейчас пожар в здании локализован, продолжается тушение. Михаил Развожаев отметил, что ликвидация огня оказалась сложной. Кумулятивный заряд прожег историческую медную кровлю здания. Огонь охватил конструкции крыши и внутренние элементы экспозиции.

Алина Зорина