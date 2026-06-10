В Ярославле капремонт улицы Чкалова может начаться в 2027 году

В Ярославле капитальный ремонт улицы Чкалова может стартовать в 2027 году. Вопрос по улице обсудили на заседании комиссии по экономике в муниципалитете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Как пояснил заммэра Николай Степанов, разработкой проекта капремонта улицы будет заниматься областной «Проектный институт», который сейчас проводит необходимые изыскания. Проектирование запланировано на четвертый квартал 2026 года.

«Мы надеемся, что на следующий год будет проект, и при доведении финансирования мы будем его реализовывать»,— сказал господин Степанов.

Трамвайные пути будут вровень с дорогой, что и создает необходимость реконструкции улицы, отметил гендиректор ООО «Мовиста регионы Ярославль» Павел Копырин. Пока не решено, каким образом пути будут ограждать от автомобилей.

«У нас в проекте нет никаких ограничителей. У нас идут опоры и сплошные рельсы. Разговор был о том, что правильно сделать нечто между этими опорами, что могло бы защищать переезды, чтобы не было вакханалии. Были предложения, что мы рисуем две полосы и ставим камеры, чтобы машины не выезжали. Мы эти нюансы собирались обсудить»,— прокомментировал господин Копырин.

Алла Чижова